Активность в производственном секторе США в августе перешла к спаду впервые за 3 года

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2019 года понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 51,3 пункта.

Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющихся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.

Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в августе упал до 47,2 пункта с 50,5 пункта в июле. Индикатор занятости снизился до 47,4 пункта с 51,7 пункта.

О росте заказов сообщили предприятия лишь 3 отраслей из 18, о росте производства - 4 отраслей, о росте занятости - 6.

На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Также в четверг стало известно, что объем расходов на строительство в июле вырос на 0,1% по сравнению с июнем, хотя эксперты ожидали роста на 0,3%. В июне, по пересмотренным данным, показатель сократился на 0,7% в помесячном выражении, а не на 1,3%.