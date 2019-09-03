Украинцы в августе-2019 купили наличной валюты на $97 млн больше, чем продали

Объем покупки населением наличной валюты в августе 2019 года превысил объем продажи на $97 млн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ) на сайте, объем покупки валюты второй месяц подряд превышает объем продажи, тогда как в июне и мае украинцы больше продавали валюты, чем покупали.

В целом с начала 2019 года население продало валюты на $56,4 млн больше, чем купило.

НБУ уточняет, что в августе по сравнению с июлем украинцы уменьшили покупку валюты на 5,1% % - до $1,424 млрд, продажу - на 5,7%, до $1,327 млрд.