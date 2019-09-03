Экономика

15:27 03.09.2019

Новый законопроект о концессии оставил неурегулированными ряд нерешенных прошлым законопроектом вопросов - юрист

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Новый законопроект о концессии оставил неурегулированными ряд нерешенных прошлым законопроектом вопросов - юрист

Предложенный новой командой президента Украины законопроект о концессии (№1046) оставил неурегулированными ряд вопросов, которые не были решены подготовленным прошлой каденцией законопроектом (№8125), считает старший юрист юрфирмы Evris Юлия Янюк.

"Пробелы относительно прозрачности конкурса, в том числе касательно всех аспектов внеконкурсной процедуры путем прямых переговоров, возврата регистрационного взноса и оснований для признания конкурса недействительным, остаются неурегулированными. Таким образом, как законопроект №8125, так и недавно зарегистрированный проект №1046 требуют доработки. В противном случае применение обновленного концессионного законодательства может быть неэффективным на практике", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметила, что среди ключевых нововведений законопроекта №1046 являются применение внеконкурсной процедуры прямых переговоров, исключительно, в случае заключения концессионного договора с существующим арендатором государственного имущества, "некоторая детализация" процедуры выделения земельного участка, а также дополнительная гарантия для концессионеров и кредиторов путем конкретизации процедуры замены концессионера в концессионном договоре.

Кроме того, Янюк отметила еще ряд отличий нового законопроекта (№1046) от предыдущего (№8125).

Новый законопроект, в частности, предлагает увеличить нижний порог минимального срока действия концессионного договора с трех до пяти лет (10 лет для сферы строительства автомобильных дорог), уменьшить максимально возможный размер регистрационного взноса для участия в концессионном конкурсе с 500 до 100 минимальных заработных плат.

Кроме того, новый законопроект предлагает в обязательном, "не дискреционном порядке" привлекать внешних советников для подготовки проекта концессии в случае, если стоимость ее объекта превышает 250 млн грн.

Законопроект №1046 также конкретизирует механизм участия нерезидента в концессии. Так, предусматривается, что в случае успешного прохождения конкурса нерезидент обязан создать юридическое лицо в Украине, которое будет являться резидентом и выступать стороной концессионного договора.

Как сообщалось, законопроект №1046 о концессии зарегистрирован в Верховной Раде в числе 37 первоочередных законопроектов. Новый премьер-министр Алексей Гончарук призвал Верховную Раду в ближайшие три-четыре месяца утвердить все системные структурные законопроекты, а в следующем году работать над их имплементацией, чтобы ускорить рост экономики Украины с 2-3% до, как минимум, 5-7%.

Теги: #законопроект #концессия
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