Крупнейшие нефтекомпании Китая наращивают темпы роста добычи газа

Крупнейшие китайские национальные компании увеличили добычу газа в первом полугодии в соответствии с призывами Пекина нарастить внутреннее производство из-за торгового конфликта с США.

Совокупный объем добычи PetroChina, Sinopec и China National Offshore Oil Corp. Ltd (CNOOC) составил в январе-июне 70,6 млрд кубометров, что на 9,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Таким образом, подъем показателя ускорился по сравнению с 9,1% во втором полугодии 2018 года и 3,7% в первом полугодии.

Крупнейшим производителем газа в стране является PetroChina. Компания увеличила добычу в январе-июне до максимума за последнее десятилетие - 51,7 млрд кубометров. Это на 10,7% выше объема годом ранее.

CNOOC повысила добычу на 8,3% - до 4,5 млрд кубометров, Sinopec - на 7%, до 14,4 млрд кубометров.

Все три компании подтвердили производственные прогнозы на 2019 год.

Впечатляющий рост добычи подчеркивает реакцию китайских производителей газа на стремление Пекина уделять больше внимания отечественному производству. Правительство стремится обеспечить энергетическую отрасль поставками сырья в связи с растущей торговой и политической напряженностью в отношениях с США.

PetroChina в ближайшие годы планируют существенно нарастить добычу: примерно до 150 млрд кубометров в 2025 году по сравнению с 94,1 млрд кубометров в прошлом году, заявил представитель PetroChina на прошлой неделе. С учетом Sinopec и CNOOC во втором полугодии 2020 года Китай может выйти на третье место по объемам производства природного газа в мире, уступая только России и США.