Гендиректром инновационного парка UNIT.City назначен француз Доминик Пиоте

Основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий назначил генеральным директором киевского инновационного парка UNIT.City француза Доминика Пиоте (Dominique Piotet), сообщается в пресс-анонсе UNIT.City

Согласно сообщению, о планах развития инновационного парка и изменениях в его структуре управления Хмельницкий проинформирует совместно с руководящими партнерами UNIT.City Максом Яковером и Максимом Бахматов, а также новым CEO UNIT.City Домиником Пиотом, в среду.

Как сообщалось, инвестгруппа UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого планирует в течение 2019 года увеличить инвестиции в различные бизнесы на 20% - до $60 млн.

Инновационный парк UNIT.City официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода. На его территории расположены коворкинг, IT-школа UNIT Factory, три лаборатории, три бизнес-кампуса, фонд и пять акселераторов, два ресторана и спорткомплекс. К началу 2019 года в технопарке было застроено уже 50 тыс. кв. м, а его резидентами стали более 100 компаний.

В UNIT.City также началось строительство жилых корпусов, которые должны занять около 30% его площади. Планировалось сдать первые объекты в эксплуатацию в апреле 2020 года. Планируется, что к 2025 году общая площадь UNIT.City составит 500 тыс. кв. м.

ООО "Юнит Холдингс" создано в ноябре 2017 года, основным видом деятельности является разработка строительных проектов. Согласно данным Единого госреестра, участником ООО является ЗАК "Динперо инвестментс Лимитед" (Кипр), конечным бенефициаром выступает В.Хмельницкий. Размер уставного капитала составляет 50 тыс. грн.