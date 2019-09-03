Экономика

13:00 03.09.2019

"Укрзализныця" попросит АМКУ проверить наличие сговора поставщиков на торгах по закупке вагонов

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"Укрзализныця" попросит АМКУ проверить наличие сговора поставщиков на торгах по закупке вагонов

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) обратится в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой проверить двух поставщиков на торгах по закупке вагонов на предмет наличия сговора, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.

"Два участника ставят космическую цену на вагон - в районе $1 млн… Не очень качественный (вагон - ИФ), слишком дорогой. А у тебя нет выбора, потому что участников в тендере два, подвижной состав хочешь обновить, но понимаешь, что что-то здесь не так. Есть красноречивое определение для таких ситуаций - картельный сговор", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Кравцов отметил, что ценовые предложения поставщиков отличаются на десятитысячные доли процента, а цену никто не перебивает. При этом тендер объявлен в 1,5 млрд грн.

"Документация обоих "конкурентов" очень похожа, а главное - похоже желание заработать на "Укрзализныце", - добавил глава компании.

Согласно сообщению в системе госзакупок ProZorro, учасниками тендера на закупку вагонов являются ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) (цена - 588,911 млн грн) и ООО "Харьковский вагоностроительный завод" (цена - 588,916 млн грн).

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2019 году планирует приобрести 20 пассажирских вагонов: 10, как предполагает финплан компании, и еще 10 – после его корректировки Кабинетом министров.

Теги: #кравцов #укрзализныця #амку
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