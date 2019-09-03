Экономика

12:14 03.09.2019

СГ "Синергия" построит на набережной в Ирпене ЖК "Синергия Сити" со школой на 1,3 тыс. мест

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СГ "Синергия" построит на набережной в Ирпене ЖК "Синергия Сити" со школой на 1,3 тыс. мест

Девелопер "Строительная группа "Синергия" (Ирпень) планирует реализовать на набережной р.Ирпень в Киевской области жилой комплекс (ЖК) "Синергия Сити" с 72 жилыми домами и школой на 1,3 тыс. мест.

По данным официального сайта девелопера, проект реализуется на участке площадью 15 га между ул. Достоевского и пер. Озерным на набережной в Ирпене. В проекте запланированы 72 дома этажностью от 7 до 10 этажей.

Инфраструктура комплекса включает паркинг на 5,78 тыс. мест, один коммунальный и пять частных детсадов, и школу на 1,3 тыс. мест, начало строительства которой запланировано на 17 сентября. Проектом также предусмотрено благоустройство набережной длиной 8 км.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СГ "Синергия", общая площадь квартир составляет около 520 тыс. кв. м. Ориентировочное количество жителей комплекса – около 10 тыс. человек.

Кроме того, проект включает 500 общественных и коммерческих заведений общей площадью около 15 тыс. кв. м, в частности, больницы, аптеки, продуктовые магазины, магазины одежды, спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр. "Уже есть заинтересованные арендаторы, это большие сети. Мы пока не раскрываем их названия, поскольку еще ведутся переговоры", – сообщили в пресс-службе.

Строительство первой очереди комплекса планируется завершить к концу 2020 года.

СГ "Синергия" создана в 2013 году и занимается комплексным развитием территорий, проектированием и строительством многофункциональных жилых комплексов.

Портфель объектов компании включает строящиеся в Ирпене ЖК "Синергия 2+", "Синергия 3+" (сроки ввода – 2-4 квартал 2019 года), City Park (I очередь – 2 кв.-2019, 2-я очередь – 3 кв.-2021), Green Side (2-4 кв.-2019), а также ЖК "Синергия (2, 3)", дуплекс по ул. Курской, 1г, и частный дом в пгт Ворзель под Ирпенью.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцами и конечными бенефициарами ООО "Строительная группа "Синергия" указаны Александр Заболотний (33%), Юрий Марченко (33%) и Игорь Оверко (34%), занимающий также пост директора компании.

Зарегистрированный капитал ООО составляет 10 тыс. грн.

Теги: #синергия
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