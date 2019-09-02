Госбюджет в августе недовыполнен по доходам на 9% - ГКСУ

Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Общий фонд госбюджета в агвусте получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя, указала ГКУСУ.

В целом в январе-августе доходы государственного бюджета составили 671,73 млрд грн, что на 4,5% меньше ожидаемого показателя и на 10,6% больше прошлогоднего. В том числе общий фонд получил 594 млрд грн, что на 4,9% меньше плана и на 7,7% больше по сравнению с январем-августом-2018.

Налоговые поступления в августе обеспечили доходы в размере 50,2 млрд грн, что на 6,1% ниже плана, а в целом за восемь месяцев доходы от налогов принесли 303,2 млрд грн с незначительным перевыполнением плана в 0,9%.

Таможня принесла в августе 25,21 млрд грн - это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и 17% меньше прошлогоднего показателя за август. В целом за восемь месяцев таможенные поступления недовыполнены на 11% к плану и на 1,7% к прошлогоднему показателю за этот период.

Недовыполнение плана по ГФС в августе составило 11,1%, за восемь месяцев - 4,2%.

По данным Госказначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) выросло с июльских 10,4 млрд грн до 11,35 млрд грн в августе этого года.

Доходы местных бюджетов в августе 2019-го выросли на 16,2% по сравнению с прошлогодним показателем и на 17,4% больше ожидаемого – 26,2 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ. За восемь месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 2,4% к плану – 182,98 млрд грн.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили почти 22 млрд грн, что на 20,2% больше августа-2018, а по итогам 8 месяцев они выросли на 21,7% - до 176,55 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.