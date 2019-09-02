Экономика

17:57 02.09.2019

"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

1 мин читать
"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

Госпредприятие "Оператор рынка", отвечающие в новом оптовом рынке э/э за обеспечение функционирования таких его сегментов, как внутрисуточный рынок и рынок "на сутки вперед", заявило о технической готовности к торговой интеграции с рынками э/э стран Юго-Восточной Европы, сообщила пресс-служба компании.

"Предприятие технически готово. Первые два месяца работы в новом рынке электрической энергии продемонстрировали возможность команды "Оператора рынка" обеспечить стабильную работу и удовлетворить интересы всех участников процесса", – цитирует пресс-служба слова главы госпредприятия Владимира Евдокимова.

По его мнению, торговые операции со странами Юго-Восточной Европы на площадке "Оператора рынка" реально начать уже в следующем году, тем самым запустив процесс постепенной торговой интеграции украинской энергосистемы с европейской.

Ранее в компании сообщали о формировании (в рамках подписанного меморандума с Агентством США по международному развитию USAID) рабочей группы по созданию программно-технического комплекса для проведения электронных торгов э/э по двусторонним договорам (д/д), которые в настоящее время осуществляются на площадке "Украинской энергетической биржи". Комментируя инициативу по разработке программного обеспечения для рынка д/д, в компании отметили, что в Европе торговля э/э на разных сегментах рынка сконцентрирована на единой платформе.

Теги: #ес #электроэнергия #оператор_рынка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:33 02.09.2019
Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пострадавших нет

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пострадавших нет

08:21 02.09.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

07:52 02.09.2019
США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

07:43 02.09.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб

07:19 02.09.2019
В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

06:29 02.09.2019
В Херсонской области неизвестный незаконно спилил дерево и предлагал патрульным взятку

В Херсонской области неизвестный незаконно спилил дерево и предлагал патрульным взятку

03:44 02.09.2019
В Днепропетровской области из пожара спасли пенсионера

В Днепропетровской области из пожара спасли пенсионера

01:45 02.09.2019
В Харьковской области местная жительница обнаружила человеческие останки в новоприобретенном доме

В Харьковской области местная жительница обнаружила человеческие останки в новоприобретенном доме

23:12 01.09.2019
СЦКК сообщает о вечерних обстрелах со стороны боевиков

СЦКК сообщает о вечерних обстрелах со стороны боевиков

22:42 01.09.2019
В центре Киева на Прорезной спасатели ликвидировали пожар в одном из жилых домов, пострадавших нет

В центре Киева на Прорезной спасатели ликвидировали пожар в одном из жилых домов, пострадавших нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гончарук в 2020 г. ожидает 5%-го роста ВВП

Зеленский поручил правительству до 1 декабря подписать СРП по разработке углеводородов, до 1 января – упростить подключение к газовым и электросетям

Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.

Зеленский поручил до 1 октября принять закон о "сплите"

Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь" направила 400 тыс. грн на приобретение 28 подшефным учебным заведениям игровых столов для настольного футбола и аэрохоккея

Disney превзошла другие студии в совокупности по сборам США и Канаде в летний период

Гончарук в 2020 г. ожидает 5%-го роста ВВП

Зеленский поручил Топ-30 госсервисов перевести в электронный вид до 2020 г.

"Нова Пошта" совместно с авиакомпанией "Элерон" протестировала 5 направлений авиадоставки из Львова

Зеленский ожидает до 1 октября первых результатов по удешевлению кредитов

Зеленский обязал Гончарука до 2020 г. ввести продажу имущества компаний-банкротов только через систему ProZorro

Зеленский поручил усилить госгарантии прав собственности и борьбу с рейдерством

Зеленский поручил правительству до 1 декабря подписать СРП по разработке углеводородов, до 1 января – упростить подключение к газовым и электросетям

Премьер Украины ожидает полной валютной либерализации и либерализации рынка труда в 2020 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА