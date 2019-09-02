"Запорожсталь" направила 400 тыс. грн на приобретение 28 подшефным учебным заведениям игровых столов для настольного футбола и аэрохоккея

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, направил 400 тыс. грн на приобретение ученикам 28 подшефных учебных заведений игровые столы для настольного футбола и аэрохоккея.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, передача подарков была осуществлена на торжественных собраниях, посвященных Дню знаний.

При этом уточняется, что 2 сентября 2019 руководители комбината "Запорожсталь" традиционно посетили образовательные учреждения Запорожья, где поздравили педагогов, учащихся и их родителей с началом нового учебного года. На этот раз металлурги вручили школам подарки для активного отдыха учащихся в перерывах между занятиями – игровые столы для настольного футбола и аэрохоккея.

"Запорожсталь" уделяет большое внимание развитию образования и науки в регионе. В частности, комбинат с ознакомительными экскурсиями ежегодно посещают более 1000 школьников. В рамках экологической волонтерской акции "Спасем Днепр вместе" предприятие организует для школьников эко-квесты. Кроме того, "Запорожсталь" оказывает финансовую поддержку учебным заведениям в проведении ремонтов и улучшении материально-технической базы.

Как сообщалось, накануне Дня знаний "Запорожсталь" в рамках корпоративной программы "Метинвеста" "Первый раз в первый класс!" подарил около 3500 детям сотрудников школьные рюкзаки и комплекты учебных принадлежностей.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".