Гончарук в 2020 г. ожидает 5%-го роста ВВП

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает 5%-го роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году, а в последующие - на 7% ежегодно.

"За последующие пять лет мы должны поработать так, чтобы экономика выросла как минимум на 40%. Для этого мы в следующем году должны вырасти на 5% и во все последующие - как минимум по 7% в год", - сказал Гончарук.

Он уточнил, что Кабмин подкрепит планы такого экономического роста уже первым своим решением.

"Мы сегодня получили от МВД проект, в соответствии с которым ликвидируется экономическое подразделение в Национальной полиции, то есть, полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса", - пояснил он.

Как сообщалось, несколько ранее, в понедельник, Гончарук заявил, что считает реалистичным рост ВВП на 40% в течение последующих пяти лет.