Зеленский поручил Топ-30 госсервисов перевести в электронный вид до 2020 г.

Президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках осуществления плана дерегуляции перевести предоставление разрешительных документов в электронную форму.

"Топ-30 самых популярных сервисов для граждан и бизнеса перевести в электронный вид. Срок – до 1 января 2020 года", – сказал он на встрече с руководством страны в Киеве в понедельник.

Глава государства уточнил, что ответственными являются премьер-министр Алексей Гончарук и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Перед этим на этой встрече Гончарук отметил, что Кабинет министров в 2020 году планирует сконцентрироваться на цифровизации Украины.

"2020 станет годом тотальной цифровизации страны. В 2020 году мы цифровизуем все, что не успеем в этом… Это означает, что после 2020 года Украина должна быть полностью в цифре, в смартфоне", - заявил глава правительства.

Он также сообщил, что с 1 октября правительство намерено перевести все органы госвласти на электронный документооборот.