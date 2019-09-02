Зеленский ожидает до 1 октября первых результатов по удешевлению кредитов

Президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки.

"Ответственные – (премьер-министр - ИФ) Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава Нацбанка Украины Яков Смолий", – сказал глава государства на встрече с руководством страны в понедельник.

Гончарук во время назначения его Радой на пост главы правительства 29 августа заявил, что намерен вести диалог с центробанком о возможности снижения ставок.

"Разумеется, нельзя вмешиваться в независимость Национального банка, мы это прекрасно понимаем, и его независимость является основой макростабильности страны… Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с Национальным банком, чтобы они не были слишком консервативными, чтобы они иногда отпускали, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку для того, чтобы люди могли получить ресурсы и использовать их для своего собственного дела - для покупки жилья и так далее… Мы это будем делать", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что для экономического роста страны необходимы дешевые ресурсы. "Дешевое кредитование - одна из тактических целей, которые мы поставим перед собой в ближайшее время", - отметил Гончарук.

Он добавил, что в следующем году в Украине может быть ипотека в гривне под 12-13%.