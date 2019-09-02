Экономика

13:40 02.09.2019

Зеленский обязал Гончарука до 2020 г. ввести продажу имущества компаний-банкротов только через систему ProZorro

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Зеленский обязал Гончарука до 2020 г. ввести продажу имущества компаний-банкротов только через систему ProZorro

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру юстиции Денису Малюське и министру экономического развития и сельского хозяйства Тимофею Милованову до 2020 года внедрить продажу имущества в процедуре банкротства через систему электронных торгов ProZorro

"Обязать внедрить продажу имущества по процедуре банкротства через систему электронных торгов ProZorro, а не через коррупционные разные другие аукционы", - сказал он в ходе встречи с представителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Теги: #зеленский #гончарук #prozorro
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