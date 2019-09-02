Экономика

13:30 02.09.2019

Зеленский поручил правительству до 1 декабря подписать СРП по разработке углеводородов, до 1 января – упростить подключение к газовым и электросетям

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Зеленский поручил правительству до 1 декабря подписать СРП по разработке углеводородов, до 1 января – упростить подключение к газовым и электросетям

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года подписать соглашения о разделе продукции (СРП) по разработке углеводородных участков, до 1 января 2020 года упростить подключение к газовым и электросетям.

"Провести переговоры и подписать соглашения о разделе продукции на недропользование. Срок – до 1 декабря, ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель", – сказал Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Кроме того, президент поручил до 1 января 2020 года упростить для населения и бизнеса порядок подключения к электрическим газовым сетям, а также снизить стоимость на соответствующие услуги.

"Упростить порядок и снизить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты", – обозначил он, назначив ответственными за данный аспект премьер-министра, глав Минэнергоэкологии и Минфина, а также главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксану Кривенко.

Теги: #срп #газ #зеленский #недропользование
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