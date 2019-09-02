Премьер Украины ожидает полной валютной либерализации и либерализации рынка труда в 2020 г.

Валютная либерализация и либерализация рынка труда – это сложные системные реформы, которые должны быть полностью подготовлены в этом году, начаты и завершены в следующем году, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Полная валютная либерлизация – это очень важно. Свободное движение капитала важно обеспечить, чтобы сюда заходили инвестиции, чтобы люди не боялись, что они потом не смогут их отсюда вывести", – сказал он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Премьер также подчеркнул важность либерализации рынка труда.