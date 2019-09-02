Экономика

13:26 02.09.2019

Премьер Украины ожидает полной валютной либерализации и либерализации рынка труда в 2020 г.

1 мин читать

Валютная либерализация и либерализация рынка труда – это сложные системные реформы, которые должны быть полностью подготовлены в этом году, начаты и завершены в следующем году, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Полная валютная либерлизация – это очень важно. Свободное движение капитала важно обеспечить, чтобы сюда заходили инвестиции, чтобы люди не боялись, что они потом не смогут их отсюда вывести", – сказал он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Премьер также подчеркнул важность либерализации рынка труда.

Теги: #капитал #гончарук #валюта #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 02.09.2019
Зеленский обязал Гончарука до 2020 г. ввести продажу имущества компаний-банкротов только через систему ProZorro

Зеленский обязал Гончарука до 2020 г. ввести продажу имущества компаний-банкротов только через систему ProZorro

13:23 02.09.2019
Зеленский поручил провести "кадровую перезагрузку" ряда наиболее коррупционных госорганов до конца года

Зеленский поручил провести "кадровую перезагрузку" ряда наиболее коррупционных госорганов до конца года

13:22 02.09.2019
Следующий год станет годом тотальной цифровизации Украины – премьер

Следующий год станет годом тотальной цифровизации Украины – премьер

13:20 02.09.2019
Антон Геращенко претендует на должность замминистра внутренних дел

Антон Геращенко претендует на должность замминистра внутренних дел

13:16 02.09.2019
Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.

Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.

12:58 02.09.2019
Президент поручил до 1 декабря 2019г запустить новую таможню

Президент поручил до 1 декабря 2019г запустить новую таможню

12:46 02.09.2019
Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина и отказаться от "показухи"

Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина и отказаться от "показухи"

12:44 02.09.2019
Правительство до конца сентября намерено отобрать самые яркие нацпроекты - Гончарук

Правительство до конца сентября намерено отобрать самые яркие нацпроекты - Гончарук

12:42 02.09.2019
За несколько недель в министерствах сформируют команды, до октября подготовят программу Кабмина - Гончарук

За несколько недель в министерствах сформируют команды, до октября подготовят программу Кабмина - Гончарук

12:31 02.09.2019
Украина с 1 октября полностью откажется от бумажного документооборота - Гончарук

Украина с 1 октября полностью откажется от бумажного документооборота - Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил правительству до 1 декабря подписать СРП по разработке углеводородов, до 1 января – упростить подключение к газовым и электросетям

Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.

Зеленский поручил до 1 октября принять закон о "сплите"

Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Зеленский поручил привлечь инвестсоветников и провести первый приватизационный конкурс до 1 апреля 2020 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил усилить госгарантии прав собственности и борьбу с рейдерством

Зеленский поручил правительству до 1 декабря подписать СРП по разработке углеводородов, до 1 января – упростить подключение к газовым и электросетям

Зеленский поручил до 1 октября принять закон о "сплите"

Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Зеленский поручил привлечь инвестсоветников и провести первый приватизационный конкурс до 1 апреля 2020 г.

Зеленский поручил до 2020 г. подготовить план реструктуризации "Укрзализныци"

Зеленский обязал до 1 декабря 2019 г. принять закон об СФР

Депутаты предлагают наполнять Дорожный фонд штрафами за нарушение автотранспортного законодательства

ВВП Украины за 5 лет должно вырасти на 40% - Гончарук

Хомутынник возглавил инвестфонд Cascade

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА