Экономика

13:06 02.09.2019

Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

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Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках детенизации экономики поручил правительству и парламентскому большинству разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря.

"Детенизация экономики: подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (спикер Верховной Рады – ИФ) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – ИФ) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Теги: #янтарь #законы #зеленский #игорный_бизнес
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