Зеленский поручил до 2020 г. подготовить план реструктуризации "Укрзализныци"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця".

"Подготовить план реструктуризации "Укрзализныци" в том числе с целью либерализации рынку локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности "Укрзализныци", - заявил он в ходе встрече президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Ответственными за подготовку плана президент назначил премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.