Президент поручил до 1 декабря 2019г запустить новую таможню

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую Государственную таможенную службу.

"Обеспечить запуск Государственной таможенной службы Украины, не допустить к работе в ней всех старых коррупционеров - я буду вам лично помогать. Срок - до 1 декабря 2019 года", - сказал Зеленский.

Помимо этого, президент обязал запустить полноценно систему "единого окна" на таможне с 1 января 2020 года, а также до 1 октября принять закон об уполномоченных экономических операторах.