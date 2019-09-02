Экономика

12:58 02.09.2019

Президент поручил до 1 декабря 2019г запустить новую таможню

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Президент поручил до 1 декабря 2019г запустить новую таможню

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую Государственную таможенную службу.

"Обеспечить запуск Государственной таможенной службы Украины, не допустить к работе в ней всех старых коррупционеров - я буду вам лично помогать. Срок - до 1 декабря 2019 года", - сказал Зеленский.

Помимо этого, президент обязал запустить полноценно систему "единого окна" на таможне с 1 января 2020 года, а также до 1 октября принять закон об уполномоченных экономических операторах.

Теги: #таможня #зеленский #кабмин
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