Правительство до конца сентября намерено отобрать самые яркие нацпроекты - Гончарук

Кабинет министров намерен до конца сентября отобрать самые яркие национальные проекты, которые будут представлять Украину перед инвесторами.

"До конца месяца мы представим список нормальных и ярких нацпроектов", - сказал премьер-министров Алексей Гончарук в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.

По его словам, эти проекты должны сформировать положительное представление об Украине у международных инвесторов.

"Мы собрали за последний месяц информацию о нацпроектах. Нам нужны яркие истории, которые покажут и миру, и инвесторам, что Украина меняется не на бумаге", - пояснил Гончарук.