За несколько недель в министерствах сформируют команды, до октября подготовят программу Кабмина - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.

"За следующие несколько недель у нас фокус на создание сильных команд в каждом министерстве. Это сложная задача, и она будет связана с оценкой эффективности того, что происходило", - сказал он на встрече президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

Премьер отметил, что все неэффективные менеджеры или связанные с влиянием политических сил будут оперативно уволены.

Кроме того, он отметил, что до конца сентября Кабмин будет работать над созданием программы правительства.

Гончарук подчеркнул, что эту программу будут создавать при помощи электронных ІТ-инструментов, "чтобы ее можно было потом по показателям измерять, чтобы общество видело и могло онлайн контролировать".

Премьер отметил, что данная программа будет более человекоориентированная.