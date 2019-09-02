Экономика

12:28 02.09.2019

Депутаты предлагают наполнять Дорожный фонд штрафами за нарушение автотранспортного законодательства

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Депутаты предлагают наполнять Дорожный фонд штрафами за нарушение автотранспортного законодательства

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде направлять административно-хозяйственные штрафы за нарушение автотранспортного законодательства в Дорожный фонд.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1063 от 29 августа 2019 года, обнародованному на сайте парламента, Дорожный фонд предлагается наполнять, в частности, административно-хозяйственными штрафами за нарушение законодательства об автотранспорте, предусмотренные абз.14-16 ч.1 ст.60 закона Украины "Об автомобильном транспорте", а также административными штрафами за нарушения, предусмотренные ч.2 ст.122-2 и ч.2 ст.132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как уточняется в документе, в частности, штрафы касаются таких нарушений: отсутствие разрешения на движение по автодорогам; отсутствие документа об оплате за проезд крупногабаритного транспорта и превышение установленных габаритно-весовых требований; невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и/или грузов, требований об остановке транспорта.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с обоснованными потребностями", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Теги: #дороги #законопроект #рада #штрафы
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