ВВП Украины за 5 лет должно вырасти на 40% - Гончарук

Премьер-министр Украины считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла на, минимум, 40%. У нас уже есть команда в Министерстве экономического развития, которая готова над этим работать", - сказал он в ходе встречи с президентом в понедельник.

По прогнозам Гончарука, это приведет к появлению 1 млн новых рабочих мест.