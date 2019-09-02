Минэнерго работает над проблемой запасов угля на складах ТКЭ, а также выбором модели анбандлинга "Нафтогаза"

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в краткосрочной перспективе видит первоочередным решение проблемы с запасами угля на складах теплокоммунэнерго (ТКЭ), а также выбор модели анбадлинга НАК "Нафтогаз Украины", сообщил глава ведомства Алексей Оржель.

"Первый приоритет – уголь на складах, а также баланс электроэнергии, с учетом ситуации на Хмельницкой АЭС, где первый энергоблок не вошел в операционную деятельность (его пуск после планового ремонта перенесен на три месяца из-за обнаруженной неисправности – ИФ). Соответственно необходимо пересчитать баланс, а если мы пересчитаем баланс, то это будут другие объемы поставки угля", – сказал он в ходе брифинга в Киеве в понедельник, отметив в том числе и важность логистического аспекта обеспечения ТКЭ углем.

Комментируя вопрос относительно процесса отделения газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза" министр отметил, что в настоящее время ведется активная работа относительно выбора модели анбандлинга.

"Другим приоритетным моментом для нас является "Нафтогаз" – его анбандлинг и подписание договора на транзит газа. Мы уже тесно сотрудничаем с "Магистральными газопроводами Украины", "Нафтогазом". Более того – именно в эти дни мы отрабатываем вопрос того, какая модель является лучшей, мы даже об этом говорили это с нашими американскими партнерами. Мы выберем лучшую модель. Нам максимально быстро необходимо получить сертификацию. Необходимо выходить на переговоры с российской стороной в полной боевой готовности", – отметил министр.