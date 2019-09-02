Экономика

11:12 02.09.2019

Минэнерго работает над проблемой запасов угля на складах ТКЭ, а также выбором модели анбандлинга "Нафтогаза"

2 мин читать
Минэнерго работает над проблемой запасов угля на складах ТКЭ, а также выбором модели анбандлинга "Нафтогаза"

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в краткосрочной перспективе видит первоочередным решение проблемы с запасами угля на складах теплокоммунэнерго (ТКЭ), а также выбор модели анбадлинга НАК "Нафтогаз Украины", сообщил глава ведомства Алексей Оржель.

"Первый приоритет – уголь на складах, а также баланс электроэнергии, с учетом ситуации на Хмельницкой АЭС, где первый энергоблок не вошел в операционную деятельность (его пуск после планового ремонта перенесен на три месяца из-за обнаруженной неисправности – ИФ). Соответственно необходимо пересчитать баланс, а если мы пересчитаем баланс, то это будут другие объемы поставки угля", – сказал он в ходе брифинга в Киеве в понедельник, отметив в том числе и важность логистического аспекта обеспечения ТКЭ углем.

Комментируя вопрос относительно процесса отделения газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза" министр отметил, что в настоящее время ведется активная работа относительно выбора модели анбандлинга.

"Другим приоритетным моментом для нас является "Нафтогаз" – его анбандлинг и подписание договора на транзит газа. Мы уже тесно сотрудничаем с "Магистральными газопроводами Украины", "Нафтогазом". Более того – именно в эти дни мы отрабатываем вопрос того, какая модель является лучшей, мы даже об этом говорили это с нашими американскими партнерами. Мы выберем лучшую модель. Нам максимально быстро необходимо получить сертификацию. Необходимо выходить на переговоры с российской стороной в полной боевой готовности", – отметил министр.

Теги: #оржель #минэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 02.09.2019
Украина пересмотрит свою энергетическую стратегию - глава Минэнергоэкологии

Украина пересмотрит свою энергетическую стратегию - глава Минэнергоэкологии

13:19 29.08.2019
На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

10:12 24.09.2018
Глава Минэнерго Саудовской Аравии: в 2019г может быть рост запасов нефти из-за увеличения добычи в странах, не входящих в ОПЕК+

Глава Минэнерго Саудовской Аравии: в 2019г может быть рост запасов нефти из-за увеличения добычи в странах, не входящих в ОПЕК+

16:42 04.09.2018
Отставание по запасам угля от прошлогодних сократилось до 1,1%

Отставание по запасам угля от прошлогодних сократилось до 1,1%

14:11 21.08.2018
Офис Минэнерго США (DOE) в Киеве возглавила директор DOE в Москве

Офис Минэнерго США (DOE) в Киеве возглавила директор DOE в Москве

15:53 03.08.2018
Отставки Насалика и погашения долгов требовали на митинге под Минэнерго шахтеры и нардеп от "Нашего края" Шахов

Отставки Насалика и погашения долгов требовали на митинге под Минэнерго шахтеры и нардеп от "Нашего края" Шахов

13:52 28.04.2018
Украина в I кв. увеличила производство электроэнергии на 3,8%

Украина в I кв. увеличила производство электроэнергии на 3,8%

16:01 08.11.2017
Межведкомиссия по СРП готовит конкурсы по шести нефтегазовым участкам

Межведкомиссия по СРП готовит конкурсы по шести нефтегазовым участкам

14:41 31.08.2017
Минэнергоугля объявило конкурс на 4-х независимых членов "Магистральные газопроводы Украины"

Минэнергоугля объявило конкурс на 4-х независимых членов "Магистральные газопроводы Украины"

17:11 23.08.2017
Насалик подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева об аресте его квартиры и жилого дома

Насалик подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева об аресте его квартиры и жилого дома

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина пересмотрит свою энергетическую стратегию - глава Минэнергоэкологии

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу – Гончарук

"Авангард" I полугодии увеличил чистый убыток в 3,1 раза

Реальная зарплата в Украине в июле 2019г возросла на 9,5% - Госстат

Задолженность по зарплате в Украине в июле сократилась на 4,1% - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕГР начал публиковать данные юридических лиц ежедневно - Дубилет

Нефть продолжает дешеветь после снижения в августе, цена Brent упала до $59 за баррель

Белнефтехим: РФ компенсировала Беларуси часть потерь от поставок "грязной" нефти

Президент Молдовы заявил о невозможности продажи Ротшильдам концессионера аэропорта Кишинева

"Интерпайп НТЗ" скорректировал отчет за I полугодие в сторону увеличения прибыли

ПОНП призвало АРМА провести открытый конкурс на управление Херсонской нефтеперевалкой

"Укроборонпром" сообщил о полном переходе на электронный документооборот

Премьер за выведение всех государственных и коммунальных предприятий в отдельный холдинг и за разделение "Укрзализныци"

Новое правительство намерено увеличить финансирование строительства дорог за счет вывода из "тени" рынка ГСМ - Гончарук

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу – Гончарук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА