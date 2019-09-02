Экономика

11:07 02.09.2019

ЕГР начал публиковать данные юридических лиц ежедневно - Дубилет

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ЕГР начал публиковать данные юридических лиц ежедневно - Дубилет

Единый государственный реестр юридических и физических лиц-предпринимателей (ЕГР) начал публиковать данные о юрлицах ежедневно, а не еженедельно, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственники или директоры в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают. В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения: OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, Liga, Vkursi… Если раньше жертва рейдерства могла узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели, то теперь задержка будет до одного дня", - написал Дубилет на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам министра, у предпринимателей также появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov.

"Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялась по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти две недели", - пояснил он.

Дубилет добавил, что форму в iGov почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили по формальным признакам. По словам министра, она поступает в работу комиссии мгновенно.

Дмитрий Дубилет, 1985 г.р., окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (2006 г.) и Лондонскую бизнес-школу (2011 г.). В июле 2019 года стал советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

До этого, в 2010-2016 гг. - IT-директор ПриватБанка (Днепр). Сооснователь FinTech Band – проекта IT-услуг для украинских банков, а также проекта Monobank - первого в Украине банка без отделений, все услуги проводятся с помощью мобильных приложений. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты. В настоящее время у приложения monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба - Киев). У monobank около 1 млн клиентов.

Теги: #дубилет #реестр #бизнес
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