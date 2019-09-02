Нефть продолжает дешеветь после снижения в августе, цена Brent упала до $59 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 составляет $59 за баррель, что на $0,25 (0,42%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $59,25 за баррель, опустившись на $1,24 (2,05%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $55,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $1,61 (2,84%), до $55,1 за баррель.

В августе нефть Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 5,9%.