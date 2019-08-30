Экономика

14:32 30.08.2019

Президент Молдовы заявил о невозможности продажи Ротшильдам концессионера аэропорта Кишинева

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Президент Молдовы заявил о невозможности продажи Ротшильдам концессионера аэропорта Кишинева

Президент Молдовы Игорь Додон настаивает на том, что сделка по смене конечного бенефициара компании Avia Invest, концессионера кишиневского аэропорта, не может быть завершена.

"На последнем заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) по этому важному для республики вопросу руководители ответственных структур, в том числе министерства экономики и инфраструктуры, проинформировали о блокировании сделки (согласно которой бенефициаром мажоритарного пакета акций Avia Invest стала компания Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd), тем самым подтвердив невозможность ее завершения", - написал Додон в пятницу на своей странице в Facebook.

Он отметил, что этот факт "закреплен в протоколе заседания" и, если после "заседания ВСБ кто-то решил поступить вопреки принятому решению - это должны расследовать компетентные органы, чтобы не допустить дальнейшего ущерба интересам Молдовы".

"Я всегда высказывался против принятого в 2013 году решения правительства, согласно которому бывшее правительство Юрия Лянкэ преступным образом передало в концессию международный аэропорт. Ущерб и риски для национальной безопасности в результате этой преступной схемы огромны. Эта же позиция была высказана руководством действующего правительства на заседании ВСБ", - отметил президент.

Реакция Додона связана с пресс-релизом NR Investments Ltd о завершении покупки кипрской оффшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций Avia Invest. В сообщении бизнесмен Ротшильд обещает "полную прозрачность в руководстве аэропортом, развитие его потенциала и привлечение инвестиций".

Ротшильд отмечает, что "собирается работать в тесном сотрудничестве с правительством, в первую очередь премьером Майей Санду и главой Минэкономики Вадимом Брынзаном, в деле развития аэропорта и достижения им европейских стандартов".

Комментируя сделку, правительство Молдовы накануне заявило, что продолжит сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы разорвать контракт о передаче аэропорта в концессию.

Аэропорт столицы страны был передан в концессию 7 августа 2013 года фирме Avia Invest SRL, которая была официально зарегистрирована за несколько дней до этого.

В течение следующих трех лет в компании трижды сменились контролирующие собственники. В результате, мажоритарным акционером стала Komaksavia Airport Invest Ltd. Согласно договору, кишиневский аэропорт передан в концессию сроком на 49 лет с обязательством инвестировать в него 244,2 млн евро. Банковскую гарантию выдал Unibank - один из трех молдовских банков, из которых несколько лет назад путем махинаций был выведен $1 млрд. В махинациях с выводом средств замешан молдовский предприниматель Илан Шор и ряд других лиц.

В 2015 году Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией поставила под сомнение законность действий Avia Invest, констатировав, что "финансовые средства взяты из денег проблемных банков, которыми управляет бизнесмен Илан Шор". Тогда было возбуждено уголовное дело, однако за четыре года расследование по этому делу так и не продвинулось.

Новый парламент Молдовы создал комиссию по расследованию обстоятельств сдачи аэропорта в концессию. Комиссия заявила, что договор о концессии аэропорта может быть расторгнут из-за допущенных нарушений при его подписании.

Аэропорт Кишинева - единственный пассажирский аэропорт в Молдове. В 2018 году обслужил 2,8 млн пассажиров. С аэропортом сотрудничают 16 авиакомпаний, которые летают по 38 направлениям.

Теги: #молдова #додон #ротшильд
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