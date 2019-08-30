Экономика

14:21 30.08.2019

"Интерпайп НТЗ" скорректировал отчет за I полугодие в сторону увеличения прибыли

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"Интерпайп НТЗ" скорректировал отчет за I полугодие в сторону увеличения прибыли

ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) по итогам января-июня 2019 года увеличило консолидированную чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1 млрд 946,095, тогда как ранее приводился показатель прибыли 1 млрд 918,861 млн грн.

Согласно обновленному промежуточному отчету компании, обнародованному в пятницу, чистый доход за этот период вырос на 7,7% - до 7 млрд 639,763 млн грн (ранее указывался доход 7 млрд 639,538 млн грн).

Нераспределенная прибыль к концу первого полугодия 2019 года составила 2 млрд 206,297 млн грн (ранее - 2 млрд 179,063 млн грн).

Как сообщалось, "Интерпайп НТЗ" в 2018 году нарастил чистую прибыль в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом - до 1 млрд 27,732 млн грн с 313,396 млн грн.

За 2018 год "Интерпайп НТЗ" нарастил текущие обязательства на 19,6% - до 17 млрд 442,343 млн грн, при этом долгосрочные обязательства возросли на 12,4% - до 511,829 млн грн. В то же время дебиторская задолженность увеличилась на 31,6% - до 13 млрд 636,323 млн грн.

Активы "Интерпайп НТЗ" в 2018 году возросли на 26% - до 19 млрд 67,614 млн грн, в том числе основные средства - на 5,3%, до 3 млрд 75,458 млн грн.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн в год.

По данным НДУ на второй квартал 2019 года, в собственности ООО "Интерпайп Украина" находится 12,0902% его акций, KLW Limited (Кипр) - 60% и Interpipe Limited (Кипр) - 21,8404%.

"Интерпайп" - международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Уставный капитал ПАО "Интерпайп НТЗ" составляет 100 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Теги: #интерпайп #финрезультат
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