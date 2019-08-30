"Укроборонпром" сообщил о полном переходе на электронный документооборот

Государственный концерн "Укроборонпром" ввел электронный документооборот, который интегрирован в систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти, на всех этапах делопроизводства, сообщает пресс-служба госконцерна.

"Начиная с августа этого года в "Укроборонпроме" полноценно действует электронный документооборот. То есть все делопроизводство Концерна, а также переписка с государственными органами, организациями и предприятиями всех форм собственности, благодаря использованию ведущих современных цифровых технологий, переведены в электронную форму, которая имеет полную юридическую силу", – отмечает гендиректор госконцерна Павел Букин.

Отмечается, что система электронного документооборота создана на базе программного обеспечения ІТ-Enterprise (ее авторы разработали smarttender.biz).

Также сообщается, что с 2019 года на предприятиях госконцерна начали пользоваться электронной системой "Prozorro.Sale" для проведения открытых электронных тендеров по реализации имущества.

Согласно сообщению, с начала года весь внутренний документооборот в "Укроборонпроме" был переведен исключительно в электронную форму, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В связи с этим госконцерн призывает направлять им документы временного хранения исключительно в электронной форме через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

Отмечается, что к системе могут подключиться все заинтересованные организации и учреждения всех форм собственности.