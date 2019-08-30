Экономика

10:20 30.08.2019

"Авангард" I полугодии увеличил чистый убыток в 3,1 раза

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"Авангард" I полугодии увеличил чистый убыток в 3,1 раза

Агрохолдинг "Авангард", крупнейший производитель яиц в Украине, в январе-июне 2019 года получил чистый убыток в размере $110,89 млн, что в 3,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи в пятницу, консолидированная выручка возросла на 24,6% - до $84,78 млн, валовой убыток - в 14 раз, до $65,1 млн.

Экспортная выручка за отчетный период увеличилась в 1,6 раза - до $44,8 млн, а ее доля составила 53% от консолидированной выручки компании.

Производство яиц в первом полугодии составило 1,78 млрд штук, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2018 года, их продажи выросли в 1,9 раза – до 1,59 млрд штук, экспорт - в 2,6 раза, до 785 млн штук.

Средняя цена продажи яиц составила 1,23 грн за шт. без учета НДС, что на 24% ниже уровня первого полугодия прошлого года, в долларах - $0,046 за шт. без учета НДС (на 25% меньше).

Производство сухих яичных продуктов за отчетный период составило 2,38 тыс. тонн (на 34% меньше), их продажи также снизились на 34% - до 2,28 тыс. тонн. Экспорт сухих яичных продуктов составил 1,59 тыс. тонн и снизился на 46%.

Средняя цена продажи сухих яичных продуктов составила $3,84 за кг, увеличившись на 4% к январю-июню 2018 года.

По состоянию на 30 июня общее поголовье птицы составляло 16,0 млн, что на 15% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Количество кур-несушек составило 11,2 млн (на 35% больше).

Теги: #финрезультат #авангард
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