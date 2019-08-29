Зарплата на ГОКах в июле возросла на 10,6% к июню, в цветной металлургии - на 10,5%, черной - на 0,5%, КХЗ - на 0,7%, но снизилась на трубных заводах на 2,9%

Предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины по итогам июля 2019 года в основном нарастили средний уровень зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем, кроме трубных предприятий.

Об этот говорится в информации ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПМГУ).

Согласно данным отдела социально-экономической работы ЦК ПМГУ, средний уровень зарплаты в июле на горнорудных предприятиях составил 17 796,8 грн, что на 10,6% выше уровня предыдущего месяца (16 091,7 грн).

На коксохимических предприятиях средний уровень зарплаты в июле составил 19 102,9 грн (рост на 0,7% к предыдущему месяцу), на предприятиях черной металлургии – 17 807,9 грн (100,5% к июню), цветной металлургии – 11 911,7 грн (110,5%), на трубных предприятиях – 13 481,4 грн (97,1%).

В целом по промышленности средний уровень зарплаты составил 12 293,2 грн (105,7%), а в целом по Украине – 10 971 грн (101,7%).