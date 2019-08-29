Экономика

18:25 29.08.2019

Маркарова: мне точно нужен будет новый заместитель по налоговому направлению

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Маркарова: мне точно нужен будет новый заместитель по налоговому направлению

Министр финансов Оксана Маркарова в случае ее вхождения в состав нового правительства рассчитывает на назначение нового замминистра по налоговому и таможенному направлениях.

"Еще ведь депутаты не проголосовали... Но мне точно нужен будет новый заместитель по налоговому и таможенному направлениях. Я же лучшее отдала в Государственную налоговую службу", - сказала она журналистам под стенами Верховной Рады в четверг.

Как сообщалось, экс-заместитель министра финансов Сергей Верланов назначен главой Государственной налоговой службы.

Теги: #кадры #маркарова
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