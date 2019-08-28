Реальная зарплата в Украине в июле 2019г возросла на 9,5% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июле 2019 года выросла на 9,5% по сравнению с июлем 2018 года и на 2,4% по сравнению с июнем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года возросла на 1,7%, в годовом измерении (к июлю-2018) – на 19,6%, составив 10971 грн.

Ведомство уточняет, что в июне она составила 10783 грн, в мае - 10239 грн, апреле - 10269 грн, марте - 10237 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года наблюдался в Винницкой (на 24,8%), Николаевской (на 23,7%), Донецкой (на 23%), Киевской (на 22,9%), Черкасской (на 22,3%), Запорожской (на 22,1%), Днепропетровской (на 21,8%), Ривненской (на 21,6%), Тернопольской (на 21,5%, Волынской (на 21%), Хмельницкой (на 20,6%), Луганской (на 20,2%), Черновицкой (на 19,8%, Харьковской (на 19,5%), Черниговской и Сумской (на 19,1%), Ивано-Франковской (на 18,6%), Херсонской (на 17,7%)областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае месяце зафиксирован в Киеве – 16249 грн, самый низкий в Херсонской области - 8547 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 12010 грн, в Луганской области – 9291 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в сфере сельского хозяйства – на 25%, промышленности – на 24,7%, административного и вспомогательного обслуживания – на 23,8:%, информации и телекоммуникаций – на 23,1%, транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 22%, строительстве – на 20,7%, здравоохранении – на 20,7%, финансовой и страховой деятельности – на 18,5%, временном размещении и организации питания – на 18,1%, искусства, спорта и отдыха – на 17,8%