Задолженность по зарплате в Украине в июле сократилась на 4,1% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле 2019 года сократилась на 4,1%, с начала года – возросла на 3,6% и к 1 августа составила 2,74 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

По ее данным, в июле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 6% и к 1 августа составила 1,592 млрд грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в июле-2019 зафиксировано в Черновицкой (на 88%), Николаевской (на 61%), Винницкой (на 60%), Львовской (на 40,8%), Херсонской (на 21,2%), Хмельницкой (на 21,1%), Кировоградской (на 15,9%), Волынской (на 15,5%), Ривненской (на 14,3%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты в минувшем месяце наблюдался в Одесской (на 15,1%), Черниговской (на 12,9%), Тернопольской (на 12,2%), Ивано-Франковской (на 11,1%), Закарпатской (на 6,6%), Луганской (на 4,3%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в июле 2019 года задолженность по выплате зарплаты сократилась в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 40,6% (до 0,111 млн грн), в сфере госуправления и обороны, обязательного социального страхования – на 34,5% (до 3,73 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания – на 29,9% (до 0,404 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания – на 12,2% (до 9,92 млн грн), промышленности – на 5,7% (до 2,169 млрд грн), строительстве – на 3,7% (до 62,145 млн грн).

В то же время возросла задолженность в образовании – на 68,3% (до 16,936 млн грн), здравоохранении – на 23,1% (до 19,232 млн грн), сельском хозяйстве – на 6,1% (до 20,483 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 3,7% (до 6,218 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 3,4% (до 123,421 млн грн).

Официальный курс на 28 августа – 25,164930 грн./$1.