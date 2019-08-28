Экономика

16:43 28.08.2019

На заводе "Укроборонпрома" создается новый цех, замыкающий полный цикл производства боеприпасов

2 мин читать
На заводе "Укроборонпрома" создается новый цех, замыкающий полный цикл производства боеприпасов

На "Шосткинском казенном заводе "Импульс" (входит в государственный концерн "Укроборонпром") завершается создание новейшего производственного центра, на котором в ближайшее время начнется производство комплектующих, необходимых для завершения создания замкнутого цикла производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения, сообщил генеральный директор госконцерна Павел Букин.

"Это - новый цех с новейшими станками, предназначенными для высокоточной обработки. Он создан в рекордные сроки благодаря координации основных государственных стейкхолдеров - Кабмина, МЭРТ, концерна и завода "Импульс". Уже в ближайшее время начнется производство комплектующих, крайне необходимых для завершения создания замкнутого цикла производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Фактически, впервые по истории Украины мы создаем предприятие, которое способно в необходимом количестве производить всю номенклатуру средств инициирования ко всем артиллерийским снарядам и ракетному вооружению ", - цитирует пресс-служба "Укроборонпрома" Букина в среду.

По его словам, аналогичные центры сейчас создаются в каждом кластере ГК. Речь идет о харьковском "Завод им. Малышева", запорожской "Искре", луцком "Моторе" и еще с десяток предприятий "Укроборонпрома."

"Сейчас концерн реализует самое масштабное обновление производственных мощностей оборонных предприятий за 30 лет", - подчеркнул Букин.

Для организации производства на Шосткинском заводе проведены масштабные работы по подготовке цеха, который отвечает международным нормам высокоточного производства. Пол залит специальным полимерным покрытием высокой прочности, способным выдержать станки весом более 5 тонн. Для обеспечения стабильного режима влаги и температуры налажена система кондиционирования и фильтрации воздуха. Кроме того, обновлена система электропитания, освещения и применены энергосберегающие технологии.

"Уже завершено 90% работ по запуску высокоточной производственной площадки. В течение следующих 30-50 дней продлится отладка всех станков. На новом оборудовании мы будем производить детали с точностью, измеряемой в микронах. Кроме того, благодаря этим станкам мы значительно снизим себестоимость продукции. Для понимания: в последний раз такое масштабное обновление оборудования происходило десятки лет назад. То есть, эти новейшие станки сформируют производственные мощности "Импульса" на следующие десятилетия", - заявил директор КП "Шосткинский казенный завод "Импульс" Евгений Чернов.

ШКЗ "Импульс" - единственный в Украине производитель и поставщик средств инициирования взрыва. С 2011 года по решению правительства Украины входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Сегодня предприятие задействовано, в том числе, в начатой в 2018 году кооперационной программе украинского ОПК по серийному производству боеприпасов объемного взрыва (БОВ) - оснащенных гранатой со специальной термобарической смесью новых реактивных пехотных огнеметов РПО-16 для ВСУ.

Теги: #букин #вооружение #укроборонпром #боеприпасы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:37 27.08.2019
Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев вышел из процесса отбора главы "Укроборонпрома"

Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев вышел из процесса отбора главы "Укроборонпрома"

15:57 27.08.2019
"Укроборонпром" заместил импорт деталей из РФ на 60%, утверждают в "Слуге народа"

"Укроборонпром" заместил импорт деталей из РФ на 60%, утверждают в "Слуге народа"

11:38 23.08.2019
Реформу оборонного комплекса нужно начинать с создания органа управления ОПК во главе с вице-премьером

Реформу оборонного комплекса нужно начинать с создания органа управления ОПК во главе с вице-премьером

13:46 21.08.2019
На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио - Арахамия

На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио - Арахамия

08:16 21.08.2019
В районе ООС обнаружен тайник с оружием боевиков - штаб ООС

В районе ООС обнаружен тайник с оружием боевиков - штаб ООС

11:44 20.08.2019
Украинско-турецкое предприятие разработает ударный беспилотник нового поколения "Акинжи"

Украинско-турецкое предприятие разработает ударный беспилотник нового поколения "Акинжи"

19:36 19.08.2019
Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев может возглавить "Укроборонпром"

Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев может возглавить "Укроборонпром"

19:56 16.08.2019
"Укроборонпром" заявляет, что ЛКМЗ" распространяет недостоверную информацию о финской броне для БТР-4

"Укроборонпром" заявляет, что ЛКМЗ" распространяет недостоверную информацию о финской броне для БТР-4

17:03 16.08.2019
"Укроборонпром" поставит Ан-178 по тендеру МВД Перу по цене около $65 млн

"Укроборонпром" поставит Ан-178 по тендеру МВД Перу по цене около $65 млн

12:45 14.08.2019
"Укроборонпром" выиграл тендер на поставку Ан-178 в Перу

"Укроборонпром" выиграл тендер на поставку Ан-178 в Перу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны Китая

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа

"Интерпайп" получил согласие большинства кредиторов на реструктуризацию задолженности по облигациям 2017г

Утечка аммиачной воды произошла на северодонецком "Азоте"

"Укрэнерго" подало в арбитраж иск против РФ за крымские активы

ПОСЛЕДНЕЕ

Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны Китая

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа

Marriott откажется от одноразовых шампуней до конца 2020 года

"Интерпайп" получил согласие большинства кредиторов на реструктуризацию задолженности по облигациям 2017г

Президентский законопроект об обороте с/х земель предусматривает допуск юрлиц к рынку земли - Трофимцева

Мининфраструктуры Омеляна обнародовало Transition book для преемников

Утечка аммиачной воды произошла на северодонецком "Азоте"

Законопроект о налоговой амнистии предусматривает сниженную ставку 2,5% при инвестировании в ОВГЗ – Гетманцев

"Укрэнерго" подало в арбитраж иск против РФ за крымские активы

Коломойский предлагает резко повысить рентную ставку на добычу руды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА