На заводе "Укроборонпрома" создается новый цех, замыкающий полный цикл производства боеприпасов

На "Шосткинском казенном заводе "Импульс" (входит в государственный концерн "Укроборонпром") завершается создание новейшего производственного центра, на котором в ближайшее время начнется производство комплектующих, необходимых для завершения создания замкнутого цикла производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения, сообщил генеральный директор госконцерна Павел Букин.

"Это - новый цех с новейшими станками, предназначенными для высокоточной обработки. Он создан в рекордные сроки благодаря координации основных государственных стейкхолдеров - Кабмина, МЭРТ, концерна и завода "Импульс". Уже в ближайшее время начнется производство комплектующих, крайне необходимых для завершения создания замкнутого цикла производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Фактически, впервые по истории Украины мы создаем предприятие, которое способно в необходимом количестве производить всю номенклатуру средств инициирования ко всем артиллерийским снарядам и ракетному вооружению ", - цитирует пресс-служба "Укроборонпрома" Букина в среду.

По его словам, аналогичные центры сейчас создаются в каждом кластере ГК. Речь идет о харьковском "Завод им. Малышева", запорожской "Искре", луцком "Моторе" и еще с десяток предприятий "Укроборонпрома."

"Сейчас концерн реализует самое масштабное обновление производственных мощностей оборонных предприятий за 30 лет", - подчеркнул Букин.

Для организации производства на Шосткинском заводе проведены масштабные работы по подготовке цеха, который отвечает международным нормам высокоточного производства. Пол залит специальным полимерным покрытием высокой прочности, способным выдержать станки весом более 5 тонн. Для обеспечения стабильного режима влаги и температуры налажена система кондиционирования и фильтрации воздуха. Кроме того, обновлена система электропитания, освещения и применены энергосберегающие технологии.

"Уже завершено 90% работ по запуску высокоточной производственной площадки. В течение следующих 30-50 дней продлится отладка всех станков. На новом оборудовании мы будем производить детали с точностью, измеряемой в микронах. Кроме того, благодаря этим станкам мы значительно снизим себестоимость продукции. Для понимания: в последний раз такое масштабное обновление оборудования происходило десятки лет назад. То есть, эти новейшие станки сформируют производственные мощности "Импульса" на следующие десятилетия", - заявил директор КП "Шосткинский казенный завод "Импульс" Евгений Чернов.

ШКЗ "Импульс" - единственный в Украине производитель и поставщик средств инициирования взрыва. С 2011 года по решению правительства Украины входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Сегодня предприятие задействовано, в том числе, в начатой в 2018 году кооперационной программе украинского ОПК по серийному производству боеприпасов объемного взрыва (БОВ) - оснащенных гранатой со специальной термобарической смесью новых реактивных пехотных огнеметов РПО-16 для ВСУ.