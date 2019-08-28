"Интерпайп" получил согласие большинства кредиторов на реструктуризацию задолженности по облигациям 2017г

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" получила согласие большинства кредиторов о проведении реструктуризации задолженности по своим облигациям со сроком погашения в 2017 году.

Как сообщается в объявлении компании в среду, большинство держателей обеспеченных облигаций под гарантии "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб" и "Интерпайп Украина" на сумму $200 млн под 10,25% годовых, подлежащих погашению в 2017 году, согласились предложенные "Интерпайпом" на условия реструктуризации.

При этом уточняется, что согласие было получено на условиях и при соблюдении условий, содержащихся в меморандуме о получении согласия от 14 августа 2019 года.