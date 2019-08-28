Мининфраструктуры Омеляна обнародовало Transition book для преемников

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало Transition book (план-проспект по работе с отраслью) для нового министра и его команды, в котором подчеркивает необходимость принятия парламентом 38 транспортных законопроектов и соблюдения целей ранее принятой стратегии развития транспортной отрасли Украины до 2030 года.

Согласно тексту обнародованной на сайте Мининфраструктуры Transition book, в министерстве считают необходимым повышение эффективности и конкурентоспособности транспортной отрасли, совершенствование правового механизма государственно-частного партнерства, усиления взаимодействия между государственным и частным сектором, а также проведение реформ, в частности, реформы децентрализации.

В министерстве также отчитались о регистрации в парламенте 15 профильных законопроектов и подготовке еще 13 (находятся на этапе публичного обсуждения, итп).

В Мининфраструктуры также подчеркнули необходимость развития мультимодальных и интермодальных перевозок грузов, которые сейчас занимают в Украине не более 0,5% транспортного рынка. По этому показателю Украина отстает от государств-членов ЕС и других развитых государств мира в 20-30 раз.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что создание благоприятного инвестиционного климата является первоочередной задачей государственного управления и регулирования.

Кроме того, по мнению команды министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Украине необходимо расширять доступ к транспортным услугам и повысить мобильность населения, предусматривающую улучшение сообщения между регионами и в городах, в том числе для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В Мининфраструктуры назвали следующие приоритеты для транспортной отрасли Украины: внедрение единого билета для всех видов транспорта по всей стране; разработка стратегии строительства интеллектуальных дорог для движения беспилотного транспорта и генерирования электроэнергии; строительство как минимум двух заводов по производству электромобилей, а также мощностей по выпуску других видов электротранспорта.

Помимо этого, в министерстве приоритезировали создание цифровой инфраструктруы – единой электронной системы предоставления услуг с использованием искусственного интеллекта, а также напомнили о возможности прокладки пяти Hyperloop-трасс по территории Украины.

Как сообщалось, в июне в министерствах и правительственном Офисе координации европейской и евроатлантической интеграции Украины совместно с Офисом вице-премьер-министра начали готовить для следующего состава правительства Transition book (переходную книгу) - инструкцию по продолжению политики.