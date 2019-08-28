Законопроект о налоговой амнистии предусматривает сниженную ставку 2,5% при инвестировании в ОВГЗ – Гетманцев

Законопроект о налоговой амнистии предусматривает сниженную ставку налогообложения при инвестировании средств в облигации государственного займа, сообщил претендент на должность главы парламентского комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев.

"Общая ставка – 5%, сниженная – 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. Повышенная ставка будет взиматься с декларирования неденежных активов. Чтобы активы были амнистированы, они должны быть возвращены Украине в денежной форме и размещены на счетах украинских банков", – сказал Гетманцев в интервью "Экономической правде".

Он также подчеркнул, что амнистия капиталов – это добровольное декларирование.

"Мы предполагаем, что деньги в размере 300 тыс. грн будут амнистированы каждому — вне независимости от того, подал кто-то декларацию или не подал", – отметил Гетманцев.

Налоговая амнистия будет освобождать от ответственности по 212 и 215 статям Налогового кодекса, однако не позволит уйти от ответственности за коррупцию и хищения, уточнил претендент на главу профильного комитета.

"Мы закрепляем в законопроекте норму о том, что документы, предъявленные налогоплательщиком, начиная от декларации и заканчивая другими документами, которые будут востребованы в процессе амнистии, не могут быть использованы в качестве доказательств по любым уголовным делам", – добавил Гетманцев.

"Если благодаря налоговой амнистии и другим мерам нам удастся обеспечить прирост ВВП на 3-4% к нынешнему, мы будем считать себя победителями", – подытожил он.