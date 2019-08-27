Экономика

16:51 27.08.2019

Высокие оценки по основным критериям ОСАГО в 1 пол. 2019г имели 20 из 48 членов Моторного бюро

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Высокие оценки по основным критериям ОСАГО в 1 пол. 2019г имели 20 из 48 членов Моторного бюро

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) обнародовало на сайте оценку деятельности страховых компаний, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), за январь-июнь 2019 год.

Из 48 членов Моторного бюро по терм критериям обнародованы данные 47 страховых компаний. Из-за задолженности перед фондами МТСБУ не представлены данные СК "Международная".

МТСБУ отмечает, высокие показатели по всем основным критериям (общая оценка деятельности компании, качество урегулирования убытков, уровень жалоб от потерпевших) в первом полугодии 2019 года имели 20 страховых компаний (в то время как в первом квартале 2019 года - 17 СК).

Это "Альфа Страхование", "ARX", "Арсенал Страхование", "АСКО-Донбасс-Северный", "Гарантия", "Гардиан", "Глобал Гарант", "Экспресс Страхование", "Европейский страховой альянс", "Княжа Виена Иншуранс Групп", "Краина", "Кредо","Оранта", "Оранта-Сич", "Просто-страхование", СГ "ТАС", "Саламандра", "Украинская страховая группа", "Универсальная", "Ю.Би.Ай.-КООП".

По информации бюро, низкую оценку качества урегулирования страховых случаев продемонстрировали "АСКА", "Аско-Медсервис","Интер-Полис", "Омега", "Украинский страховой стандарт".

Низкую оценку по показателю "уровень жалоб от потерпевших и страхователей" имеют "АСКА", "Брокбизнес","Интер-Полис", "Мега-Гарант", "Мотор-Гарант", "Омега", "Украинский страховой стандарт", "УПСК", "УТСК", "Юнивес".

Теги: #осаго #страхование #мтсбу
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