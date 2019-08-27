ММК построил две новых градирни за 55,1 млн грн и снизил забор воды из реки Кальмиус втрое

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", построил две новые энергоэффективные вентиляторные градирни, которые экономят природные ресурсы, инвестировав в проект 55,1 млн грн.

Как сообщил "Метинвест Мариуполь" в Facebook во вторник, одна из градирен охлаждает воду для ЛПЦ-1700 и ЦХП - ее устройство позволяет оперативно менять параметры работы и получать воду нужной температуры.

Вторая градирня подает охлажденную воду в кислородный цех - оснащена сверхточным современным оборудованием и способна охладить воду в самые жаркие дни до +28°С.

"После запуска двух новых полностью автоматизированных агрегатов на меткомбинате подпитка оборотного цикла трех цехов из реки Кальмиус снизилась в три раза", - констатируется в пресс-релизе компании.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".