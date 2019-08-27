Экономика

16:06 27.08.2019

ММК построил две новых градирни за 55,1 млн грн и снизил забор воды из реки Кальмиус втрое

1 мин читать

 Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", построил две новые энергоэффективные вентиляторные градирни, которые экономят природные ресурсы, инвестировав в проект 55,1 млн грн.

Как сообщил "Метинвест Мариуполь" в Facebook во вторник, одна из градирен охлаждает воду для ЛПЦ-1700 и ЦХП - ее устройство позволяет оперативно менять параметры работы и получать воду нужной температуры.

Вторая градирня подает охлажденную воду в кислородный цех - оснащена сверхточным современным оборудованием и способна охладить воду в самые жаркие дни до +28°С.

"После запуска двух новых полностью автоматизированных агрегатов на меткомбинате подпитка оборотного цикла трех цехов из реки Кальмиус снизилась в три раза", - констатируется в пресс-релизе компании.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #инвестиции #метинвест #ммк #природа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:34 25.08.2019
В "Донецкстали" надеются совместно с "Метинвестом" вывести шахты на новый безопасный и высокотехнологичный уровень

В "Донецкстали" надеются совместно с "Метинвестом" вывести шахты на новый безопасный и высокотехнологичный уровень

17:27 22.08.2019
АМКУ начал дело по заявке "Метинвеста" на покупку активов бывшей группы "Донецксталь"

АМКУ начал дело по заявке "Метинвеста" на покупку активов бывшей группы "Донецксталь"

12:50 22.08.2019
Китайская Norinco может инвестировать 150 млн грн в модернизацию двух заводов "Укрспирта" во Львовской области

Китайская Norinco может инвестировать 150 млн грн в модернизацию двух заводов "Укрспирта" во Львовской области

10:00 16.08.2019
"Запорожсталь" с 2015г инвестировала в детский спорт 30 млн грн, начала реализацию с другими предприятиями "Метинвеста" и ФК "Шахтер" нового соцпроекта

"Запорожсталь" с 2015г инвестировала в детский спорт 30 млн грн, начала реализацию с другими предприятиями "Метинвеста" и ФК "Шахтер" нового соцпроекта

19:22 13.08.2019
ДМК инвестировал 17 млн грн в капремонт кислородного блока

ДМК инвестировал 17 млн грн в капремонт кислородного блока

18:04 12.08.2019
Украина в Женеве примет участие в совещании конференции сторон Конвенции о международной торговле исчезающими видами фауны и флоры

Украина в Женеве примет участие в совещании конференции сторон Конвенции о международной торговле исчезающими видами фауны и флоры

15:04 09.08.2019
"Метинвест" заключил первую сделку по закупке через блокчейн-платформу торгового финансирования we.trade

"Метинвест" заключил первую сделку по закупке через блокчейн-платформу торгового финансирования we.trade

14:41 08.08.2019
Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации

Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации

21:37 07.08.2019
Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

14:34 07.08.2019
"Метинвест" инвестировал в обновление спецтехники цеха ремонта подвижного состава "Азовстали" 4,6 млн грн

"Метинвест" инвестировал в обновление спецтехники цеха ремонта подвижного состава "Азовстали" 4,6 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МБРР предоставит Украине $200 млн на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство

Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам

Зеленский подтвердил намерения провести земельную реформу и демонополизировать экономику - президент группы ВБ

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 32,9%

ПОСЛЕДНЕЕ

Высокие оценки по основным критериям ОСАГО в 1 пол. 2019г имели 20 из 48 членов Моторного бюро

МБРР предоставит Украине $200 млн на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство

"Укроборонпром" заместил импорт деталей из РФ на 60%, утверждают в "Слуге народа"

Столичный ЖК "Бульвар Фонтанов" официально введен в эксплуатацию

Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам

Госэнергоэффективности совместно с финскими партнерами разрабатывает концепцию фонда "зеленых" инвестиций в Украине

"Укравтодор" в 2020-2022гг планирует ежегодно выплачивать по кредитам около 9 млрд грн

"Укравтодор" планирует ввести для большегрузного транспорта сбор за проезд по дорогам Украины

ФССУ направил на обеспечение лекарствами пострадавших на производстве 61,7 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА