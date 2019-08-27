Столичный ЖК "Бульвар Фонтанов" официально введен в эксплуатацию

City One Development (Киев) Валерия Кодецкого, выступающая девелопером строительства столичного жилого комплекса (ЖК) "Бульвар Фонтанов" по ул. Саперное Поле, 5 в Киеве, объявила о введении в эксплуатацию последнего дома второй очереди "Бульвар Фонтанов" премиум-класса.

"В рамках проекта построено четыре здания общей площадью 100 тыс. кв. м. Проект включает 811 квартир, а также подземный паркинг, рассчитанный на 1,2 тыс. паркомест, и коммерческие помещения. Площадь участка под проектом составляет 4 га, при этом более трети территории отведено под зеленые зоны", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании City One Development.

Как сообщалось, объявила 17 мая 2019 года о завершении строительства проекта ЖК "Бульвар Фонтанов". По состоянию на август-2019 в комплексе продано более 75% квартир.

Инфраструктура проекта включает территории для занятия спортом, детские игровые площадки, панорамную лаунж-зону, ландшафтные территории и единственную в Киеве аллею светомузыкальных фонтанов длиной 150 м.

По данным City One Development, посещаемость коммерческих объектов вдоль аллеи фонтанов, действующей в составе столичного жилого комплекса (ЖК) "Бульвар Фонтанов" формата city resort в текущем году выросла в два раза.

"В течение трех лет, с момента открытия первой очереди ЖК "Бульвар Фонтанов", аллею светомузыкальных фонтанов в качестве гостей посетили более 7 тыс. человек. За 8 месяцев 2019 года комплекс посетили в два раза больше людей, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении девелопера.

"Бульвар Фонтанов" является одним из крупнейших ЖК бизнес-класса в центральной части Киева – в целом он рассчитан на 2,5 тыс. жителей. Коммерческие площади в ЖК расположены на первых этажах комплекса, их общая площадь составляет 5 тыс. кв. м. Помещения вдоль аллеи фонтанов формируют так называемый "торговый ряд", где потенциальные клиенты, прогуливаясь, смогут пользоваться сферой услуг, представленной в ЖК. По данным City One Development, по состоянию на август-2019 продано около 90% из них.

"Идея ЖК формата city resort предполагает комбинацию жизни в центре города с атмосферой загородной жизни, что, в том числе, обеспечивается коммерческой составляющей комплекса", - отметила руководитель центра продаж ЖК "Бульвар Фонтанов" Светлана Касамара .

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, концепция проекта предусматривает продажу всех коммерческих площадей, а не сдачу в аренду. При этом средняя стоимость 1 кв. м составляет около $3,5 тыс.

На променаде уже начали работу винный бутик, стоматологический кабинет, отделение страховой компании, салон красоты, VIP-отделение банка. К открытию готовится крупноформатный ресторан. При этом концепция позволяет запустить возле фонтанов еще один большой ресторан.

"Изначально при реализации проекта мы сделали акцент на камерность, поэтому для нас важно сохранить лимитированный доступ в ЖК, обеспечивая жителей атмосферой приватности. Понимая необходимость формирования потока посетителей со стороны ул. Саперное Поле, мы предусмотрели вход ко внутридомовой части комплекса с помощью охранной системы "контроля доступа"", - отметила Касамара.

Заказчиком и основным инвестором строительства выступила инвестиционно-девелоперская компания UDP (Киев). Девелопер – City One Development, генподрядчик проекта – Devenstroy.

City One Development - девелоперская компания полного цикла, которая реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под именем City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников и портфель проектов насчитывает свыше 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят: ЖК " Новопечерские Липки" (Киев), ЖК " Бульвар Фонтанов" (Киев), ЖК "Святобор" (Киев), проект Lipki Island и др.