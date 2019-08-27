Экономика

14:55 27.08.2019

Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

1 мин читать
Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-июне 2019 года выросли на 12,3%, тогда как в первом квартале 2019 года - на 17,8%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2018 году выросли на 16,4%, по итогам девяти месяцев – на 19,9%, первого полугодия минувшего года – на 26,5%.

Согласно данным Госстата, после роста инвестиций в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в первом квартале на 2,1% по итогам полугодия было зафиксировано их снижение на 8,6%.

В оптовой и розничной торговле рост замедлился с 18,9% до 6,3%, на транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – с 20,8% до 4,7%, тогда как в промышленности – всего с 32% до 30,8%, а в строительстве было зафиксировано ускорение с 3,4% до 5%.

Теги: #капинвестиции #украина #госстат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 27.08.2019
Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

08:38 27.08.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

08:33 27.08.2019
У посетителя рынка в Херсоне изъяли гранату

У посетителя рынка в Херсоне изъяли гранату

07:13 27.08.2019
Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

06:37 27.08.2019
В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие

В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие

04:34 27.08.2019
В Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

В Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

03:23 27.08.2019
Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киеве

Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киеве

02:32 27.08.2019
Во Львове возле гостиницы обнаружен гранатомет с зарядом

Во Львове возле гостиницы обнаружен гранатомет с зарядом

01:40 27.08.2019
Москва и Киев проведут обмен заключенными до конца текущей недели - газета

Москва и Киев проведут обмен заключенными до конца текущей недели - газета

00:58 27.08.2019
Болтон анонсировал свой визит в Украину

Болтон анонсировал свой визит в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам

Зеленский подтвердил намерения провести земельную реформу и демонополизировать экономику - президент группы ВБ

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 32,9%

Советник президента США пытается предотвратить покупку Китаем украинской "Мотор Сич" - СМИ

Рост ВВП Украины в 2019-2020гг не превысит 3% – Oxford Economics

ПОСЛЕДНЕЕ

Столичный ЖК "Бульвар Фонтанов" официально введен в эксплуатацию

НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам

Госэнергоэффективности совместно с финскими партнерами разрабатывает концепцию фонда "зеленых" инвестиций в Украине

"Укравтодор" в 2020-2022гг планирует ежегодно выплачивать по кредитам около 9 млрд грн

"Укравтодор" планирует ввести для большегрузного транспорта сбор за проезд по дорогам Украины

ФССУ направил на обеспечение лекарствами пострадавших на производстве 61,7 млн грн

Зеленский подтвердил намерения провести земельную реформу и демонополизировать экономику - президент группы ВБ

IPO и концессии являются наиболее действенным механизмом привлечения инвестиций в "Укрзализныцю" - Кравцов

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 32,9%

Гон создал фонд инвестиций в стартапы Кремниевой долины, получив миллионы от оманского партнера Nissan - WSJ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА