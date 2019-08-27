"Укравтодор" в 2020-2022гг планирует ежегодно выплачивать по кредитам около 9 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено в 2020-2022 гг. ежегодно выплачивать в рамках обслуживания долга по привлеченным кредитам около 9 млрд грн, сообщил исполняющий обязанности председателя "Укравтодора Славомир Новак в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Затем выплаты будут уменьшаться. Конечно, если мы возьмем следующую кредитную линию, эти расчеты в определенной степени изменятся. Но они в любом случае будут на лучших условиях, чем предыдущие, это я могу гарантировать", - сказал он.

При этом Новак отметил, что "Укравтодор" ежегодно погашает долги с 2010 года. В 2019 году выплаты по кредитам составили 8,5 млрд грн при бюджете Госагентства в 33 млрд грн.