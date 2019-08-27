ФССУ направил на обеспечение лекарствами пострадавших на производстве 61,7 млн грн

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-июнь 2019 года направил 61,7 млн грн на обеспечение лексредствами более 14,4 тыс. пострадавших на производстве.

Согласно сообщению пресс-службы фонда, право на получение лекарственных средств за счет средств ФССУ имеет каждый пострадавший в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Участие в программе принимают несколько тысяч аптечных заведений, которым фонд возмещает стоимость отпущенных препаратов. Пострадавшие на производстве также могут приобрести необходимые лекарства и медизделия в любом аптечном учреждении, их стоимость компенсируется фондом на основании расчетных документов.

ФССУ финансирует полную стоимость препаратов и изделий медицинского назначения, потребность в которых определена медико-социальной экспертной комиссией и врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения. Обеспечение происходит в полном объеме в соответствии с потребностью до восстановления здоровья.