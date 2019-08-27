IPO и концессии являются наиболее действенным механизмом привлечения инвестиций в "Укрзализныцю" - Кравцов

Проведение IPO является наиболее действенным механизмом привлечения инвестиций в АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев), считает глава УЗ Евгений Кравцов.

"Мы можем предлагать рынку часть акций всей компании или какого-то отдельного бизнес-сегмента - возможны различные сценарии", - написал он в колонке на "Экономической правде".

По его словам, помимо доступа к недорогим длинным деньгам, публичная продажа акций предоставит компании "уникальную возможность улучшить эффективность работы и качество корпоративного управления" в процессе подготовки к IPO.

Кравцов считает также, что одним из наиболее привлекательных активов для привлечения частного капитала является концессия вокзалов. "Мы работаем со Всемирным банком и IFC (Международная финансовая корпорация - ИФ) над этим вопросом", - отметил глава УЗ.

В планах компании - сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 года - начале 2021 года. По мнению Кравцова, с одной стороны, это поможет привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с другой - железная дорога будет иметь партнеров, которые помогут развить процессы эффективного управления активами.

По его мнению, участие частного капитала в железнодорожной отрасли страны неизбежно - Украина в ее текущем экономическом положении не осилит ни объема, ни темпов инвестиций, необходимых для надлежащей технической модернизации инфраструктуры и подвижного состава "Укрзализныци".

"В любом случае, когда, зачем и каким образом будет осуществляться приватизация "Укрзализныци", будет решать ее владелец - государство", - подытожил Кравцов.

Как сообщалось, советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Устенко считает, что крупные государственные компании-монополисты, в частности АО "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать.

Эту идею раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он подчеркнул, что в нынешнем состоянии стоимость компании существенно ниже возможной, и напомнил, что "Укрзализныця" имеет статус стратегической компании, чья приватизация запрещена законом.

Как сообщалось, директор по стратегическому развитию и инвестполитике "Укрзализныци" Антон Саболевский в феврале 2019 года заявлял, что проект политики собственности АО "Укрзализныця" не предусматривает возможности для компании по проведению IPO.

"В проекте политики собственности, который сейчас рассматривается, не упоминается о возможности выхода на IPO. Это не вопрос года-трех, он более дальний. Это точно будет не в следующие пять лет", - говорил он.