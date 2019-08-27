Американские компании сомневаются в возможности Трампа запретить им вести дела с Китаем

Представители американских компаний, экономисты и чиновники ведут активную дискуссию по вопросу о том, имеет ли президент США Дональд Трамп полномочия запретить фирмам вести дела с Китаем.

В прошлую пятницу, анонсируя ответные меры на введение пошлин на импорт товаров из Соединенных Штатов в Китай, президент заявил, что "американским компаниям предписано немедленно начать искать альтернативы Китаю". Использование им слова "предписано" вызвало недоумение у представителей бизнеса.

Спустя сутки Трамп сослался на закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года. Этот закон, дающий президенту "широкие полномочия в сфере регулирования различных экономических операций после введения чрезвычайного положения в стране", ранее неоднократно применялся для введения санкций.

Для этого президенту требуется провести консультации с Конгрессом и объяснить причины для введения ЧС. Впрочем, это не является проблемой - за всю историю существования закона о чрезвычайном положении объявлялось 54 раза, причем 29 таких положений действуют до сих пор. Отменить режим чрезвычайного положения может Конгресс, пишет CNN.

Эксперты отмечают, что закон не предусматривает наделения президента полномочиями указывать компаниям, как именно они должны вести свой бизнес. С другой стороны, Трамп сможет помешать экономическим отношениям компаний с Китаем путем заморозки китайских активов или исключения китайских финкомпаний из американской финансовой системы, полагает эксперт по международному бизнесу Центра международных и стратегических исследований (Center for Strategic and International Studies) в Вашингтоне Уильям Рейнш.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в интервью CBS попытался смягчить высказывание президента.

"Он просит американские компании заново оценить возможность ухода из Китая в другие страны, - сказал Кадлоу. - Это может занять годы, и поэтому немедленных действий не предпринимается".

Кадлоу отметил, что в последние несколько лет Трамп последовательно призывал компании вернуть производство на территорию США, и в этом смысле в словах президента "нет ничего нового". "Возможно, на этот раз формулировка была более жесткой", - добавил он.

Уход из Китая также может означать значительные экономические потери для американских компаний.

"Мы не в том положении, чтобы отказываться от китайского рынка. Он слишком велик и слишком важен", - заявил глава американской торговой палаты в Шанхае Кер Гиббс.

Среди американских компаний, получающих в Китае значительную долю выручки, такие гиганты, как Apple (20% выручки), Starbucks (более 50% китайского рынка кофеен), Tesla (Китай - второй по величине рынок для компании после США), а также Nike, Caterpillar, Boeing, Walt Disney, и многие другие.