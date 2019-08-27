Экономика

10:00 27.08.2019

Трамп считает торговые переговоры с Китаем значимыми как никогда

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Трамп считает торговые переговоры с Китаем значимыми как никогда

Президент США Дональд Трамп отмечает важность торговых переговоров с Китаем.

"Наши переговоры очень значимы, я полагаю, значимы как никогда. В деле заключения (торгового) соглашения мы сейчас находимся в сильной позиции. Это справедливое соглашение для всех", - заявил Трамп в понедельник сопровождающим его журналистам во французском Биаррице, где проходит саммит G7.

Отвечая на вопрос о возможности отсрочки или отмены введения запланированных пошлин в отношении Китая, Трамп отметил: "Возможно все".

Ранее в понедельник Трамп сообщил, что американские представители, ответственные за вопросы торговли, получили два телефонных звонка от руководства Китая, в которых была выражена заинтересованность возобновлением переговоров о заключении торгового соглашения.

"Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

При этом, по словам президента, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров.

Как сообщалось, в пятницу президент объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

Такие меры последовали за решением Китая ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год.

Теги: #сша #трамп #китай
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