Экономика

10:59 26.08.2019

Китай хочет заключить торговую сделку – Трамп

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Китай хочет заключить торговую сделку – Трамп

Власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп.

"Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg.

По словам президента, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров. Заявления были сделаны в рамках саммита G7 в Биаррице.

Фьючерсы на американские фондовые индексы после заявления Трампа перешли от падения к умеренному росту. Цены на золото, считающееся защитным активом, наоборот, нивелировали подъем и начали снижаться.

Как сообщалось, 23 августа президент объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

Такие меры последовали за решением Китая ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год.

Теги: #сша #трамп #китай
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