Диалог НКЦБФР с профучастниками при посредничестве команды Зеленского продолжится на днях

Руководители Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) и саморегулируемых организаций (СРО) профучастников договорились на днях провести еще одну встречу в рамках дискуссии о будущем фондового и товарного рынка, сообщил участник прошедшей 22 августа первой подобной встречи основатель и партнер инвестгруппы "Универ" Тарас Козак.

"Встреча была из разряда "как жить дальше", так как накопилось большое количество противоречий между рынком и Комиссией. После письма ассоциаций с требованием вмешаться в ситуацию поступило предложение от офиса президента встретиться, понять болевые точки", – описал он ситуацию агентству "Интерфакс-Украина".

"Вчера не была поставлена точка, будет еще одна встреча на днях", – добавил Козак.

Он уточнил, что дискуссии 22 августа предшествовали встречи представителей офиса президента отдельно с участниками рынка и с руководством Комиссии.

По словам основателя "Универа", конкретным результатом таких встреч может стать продвижение по нескольким важным законодательным направлениям. Среди первоочередных обсуждавшихся законопроектов он назвал законопроекты о консолидации функций по госрегулированию рынков финансовых услуг №2413а (так называемый закон о сплите), "О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" №6303д и об упрощении инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов" №9035 (о деривативах и финансовых рынках).

"Вокруг них шла дискуссия. У рынка и Комиссии немного разные видения: есть точки, где совсем не сходимся, но по некоторым вопросам уже нашли консенсус", – сообщил Козак.

Как сообщалось, встреча 22 августа прошла с участием замглавы офиса главы государства Алексея Гончарука и члена набсовета Укрэксимбанка по квоте президента Виктории Страховой.

В начале недели ей предшествовало открытое письмо объединений участников фондового рынка к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на стремительное ухудшение состояния фондового рынка Украины, вызванного, по их мнению, некачественным уровнем регулирования рынка руководством регулятора –НКЦБФР.

"Объединение участников фондового и товарного рынков констатируют, что за четыре года руководство НКЦБФР окончательно потеряло доверие участников фондового рынка и инвесторов к действиям регулятора и веру в реформирование рынка", – говорилось в письме ассоциаций.

По мнению профучастников, НКЦБФР игнорирует интересы национальных эмитентов и инвесторов, некачественно внедряет европейские правовые принципы, демонстрирует исключительно карательный характер регулирования и полное отсутствие диалога с участниками рынка вместе с их публичной дискредитацией, а также имеет конфликт интересов в деятельности.

СРО просят Зеленского своим поручением направить действия регулятора на стимулирование и поддержку развития фондового рынка, внедрение новых инструментов, упрощение процедур создания бизнеса, а также обязательное привлечение экспертов и представителей рынка к разработке Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года и других программных документов. По мнению авторов письма, в случае невыполнения такого поручения главы государства речь должна идти о смене руководителей НКЦБФР и формировании обновленного состава регулятора.