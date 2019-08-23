Трамп пообещал ответить на введение Китаем пошлин для американских товаров

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу днем объявить об ответных мерах на действия Китая, объявившего ранее о намерении ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.

"Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая многие годы. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться", - написал Трамп в Твиттере.

"Нам не нужен Китай. Откровенно говоря, нам было бы намного лучше без них. Китай зарабатывал на Штатах и крал у нас год за годом, и этому необходимо положить конец", - заявил Трамп.

Он отметил, что американским компаниям предписано немедленно начать искать альтернативы Китаю, в том числе, возвращать бизнес и производство в США.

"Я объявлю об ответных мерах сегодня днем", - написал Трамп.

Как сообщалось, Китай намерен ввести новые пошлины в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.

Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести 10%-ные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. После этого министерство торговли внесло коррективы и объявило, что введение пошлины на ряд товаров будет отложено до 15 декабря. Соответственно, китайские действия являются зеркальным ответом на меры Вашингтона.